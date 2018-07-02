Главная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём
С начала 2018 года на территории Мухоршибирского района Бурятии произошло 20 пожаров, сообщили в администрации района.
Возросло количество погибших травмированных людей на пожарах в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Основная причина возгорания - неосторожное обращение с огнём и неправильное использование электрических печей.
В районе Бурятии за год произошло 20 пожаров
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