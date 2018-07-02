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Улан-удэнца убили за попытку изнасилования

Улан-удэнца убили за попытку изнасилования
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Самосуд устроили друзья сына обиженной женщины

В одном из улан-удэнских домов выпивала компания из троих друзей и сожительницы одного из них, хозяина дома. Тут пришла мать последнего и рассказала сыну, что житель посёлка, спустив собак, два дня удерживал её у себя дома и пытался изнасиловать.

По показаниям очевидцев, приведённых в материалах суда, друзья сына стали возмущаться, говорили, что такого прощать нельзя, надо разобраться. Мужчина с гражданской женой пошёл к обидчику, но ничего не сделал – из-за сильного опьянения не мог даже ударить «похитителя», зато его сожительница дала пощёчину, ещё несколько ударов добавил присоединившийся к ним знакомый. После этого они вернулись домой и уснули.

Двое друзей продолжили возлияния на улице, возле одного из домов. Около полуночи мимо них проходил обидчик женщины. Они начали предъявлять претензии, а тот, по их словам, грубил.

Пьяные мужчины начали бить жертву кулаками и ногами по голове, телу, рукам и ногам.

Это видели соседи, которые требовали прекратить избиение, но активных действий не предпринимали и даже скорую не вызвали. Позже соседи оправдались страхом перед одним из бьющих – ранее сидевшим в колонии мужчиной, который, по их словам, «держал» всю округу.

Избитого бросили возле калитки, его через какое-то время уволокли домой знакомые прохожие. Там он скончался из-за закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся многочисленными кровоизлияниями.

Свою вину в суде оба подсудимых стали отрицать, хотя во время следствия давали признательные показания. После они выдвинули версию о признаниях, данных под давлением, и о том, что избил погибшего сын потерпевшей. Они даже утверждали, что видели, как их друг несколько раз прыгал по голове погибшего, а его сожительница пинала жертву.

Но, как оказалось, на следующий день после смерти мужчины все собутыльники при свидетелях обсуждали дальнейшие действия. Ранее судимый друг просил сына едва не изнасилованной женщины взять вину на себя, потому что они заступались за его мать. Потом предложил своему подельнику признаться, что он сделал это один, обосновывая тем, ведь сам он уже сидел, да и за преступление группой лиц срок будет больше.

Но соучастник избиения пришёл с повинной в полицию и рассказал, как всё было на самом деле.

Суд учёл также результат экспертизы, согласно которой, если бы на голову потерпевшему прыгал ногами взрослый человек, у него были бы сломаны кости черепа, чего не зафиксировано. Обнаруженные повреждения были причинены в результате ударов меньшей силы, а именно - руками или ногами. Также исследование показало, что погибший накануне смерти не употреблял алкоголь.

Верховный суд Бурятии признал ранее судимого мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц, повлёкшем по неосторожности смерть. И назначил ему 12 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Его соучастник получил 10 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год.


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