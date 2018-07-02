Байкер в Иркутске поджёг «Мазду» (фото)













По счастливой случайности, обошлось без пострадавших. По словам пользователей соцсетей, владельца стоящей рядом машины удалось разбудить, чтобы отогнать авто. «Ниссан Ноут», который также стоял вблизи очага возгорания, немного обгорел, остальные машины не получили повреждений. По счастливой случайности, обошлось без пострадавших. По словам пользователей соцсетей, владельца стоящей рядом машины удалось разбудить, чтобы отогнать авто. «Ниссан Ноут», который также стоял вблизи очага возгорания, немного обгорел, остальные машины не получили повреждений.













Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июня было совершено три поджога автомобилей. 6 июня неизвестные



Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июня было совершено три поджога автомобилей. 6 июня неизвестные сожги дорогостоящую «Ауди» , следователи возбудили уголовное дело. 8 июня сгорело сразу два автомобиля , тогда пожар потушили за 16 минут.

В Иркутске в микрорайоне Крылатый около пяти утра 1 июля байкер поджёг автомобиль «Мазда 6». Момент поджога запечатлели камеры видеонаблюдения.На кадрах видно, как мотоциклист, не торопясь и не оглядываясь по сторонам, обливает легко воспламеняющейся жидкостью лобовое стекло иномарки. Затем несколько раз чиркает спичками, не сумев поджечь их, из рюкзака вынимает зажигалку и поджигает автомобиль. Уходя, байкер несколько раз оглядывается на горящую иномарку, и потом уезжает.