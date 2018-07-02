Бурятия оказалась в лидерах по росту преступности

Количество преступлений увеличилось на 13,9 %



Бурятия вновь оказалась в числе регионов, лидирующих по темпам увеличения числа преступлений. Количество зарегистрированных в Бурятии случаев с января-май 2018 года увеличилось на 13,9 %, что является вторым результатом по России.



Первое место в этом антирейтинге заняла Ленинградская область, с приростом в 23,6 %, сообщается в докладе Генпрокуратуры РФ.



Также наибольшие темпы увеличения числа преступлений наблюдаются в Пензенской (+11,6 %), Тульской (+9,8 %), Калининградской (+9,4 %) областях, Удмуртской Республике (+8,4 %), Санкт-Петербурге (+7,6 %), Новосибирской (+7,5 %), Курской (+7,3 %) и Тамбовской (+4,6 %) областях.



Рост преступлений отмечен в 24 регионах страны, а снижение – в 61.



Всего в январе – мае 2018 года на территории России зарегистрировано 819 220 преступлений, что на 26 569 меньше, чем за аналогичный период прошлого года (-3,1 %). Рост уровня преступности отмечен только в Северо-Западном федеральном округе (+0,2 %).



Сокращение числа зарегистрированных преступлений наблюдается в Дальневосточном (-6,7 %), Центральном (-4,6 %), Уральском (-4 %), Сибирском (-3,6 %), Приволжском (-3,5 %), Северо-Кавказском (-1,6 %) и Южном (-1 %) федеральных округах.



Общероссийские тенденции уменьшения зарегистрированных преступлений в значительной степени характерны для Воронежской (-14 %), Вологодской (-13,9 %) областей, Хабаровского (-12,1 %), Красноярского (-11,6 %) краёв, Самарской (-9,5 %), Московской (-8,1 %), Кемеровской (-7,8 %), Иркутской (-7 %) областей, республики Татарстан (-6,5 %) и Челябинской области (-4,7 %).

