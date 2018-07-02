Иркутян вырубил лес в Бурятии на 700 тысяч

Возбуждено уголовное дело



Житель Иркутска незаконно вырубал лес в Бурятии. В декабре прошлого года мужчина на территории Кабанского района незаконно спилил жизнеспособные сосны в лесах, расположенные в водоохраняемых зонах.



Республиканскому агентству лесного хозяйства он причинил ущерб на сумму свыше семисот тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Кабанского районного суда.



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