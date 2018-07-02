Возбуждено уголовное дело
Житель Иркутска незаконно вырубал лес в Бурятии. В декабре прошлого года мужчина на территории Кабанского района незаконно спилил жизнеспособные сосны в лесах, расположенные в водоохраняемых зонах.
Республиканскому агентству лесного хозяйства он причинил ущерб на сумму свыше семисот тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Кабанского районного суда.
Иркутян вырубил лес в Бурятии на 700 тысяч
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Возбуждено уголовное дело
Один из них возник из-за грозы
Ей грозит до 15 лет колонии
А потом хитрым способом отмыл вырученные за незаконный лес деньги
Потерпевшая поблагодарила полицейских за раскрытие дела
Начата доследственная проверка
Её тело выловили в Степной Протоке
Происшествия, 01.07.2018
Только при первом взгляде этот Ан-26 ничем не отличается от других своих собратьев. Но приглядевшись, можно заметить на фюзеляже специальные панели, похожие на пчелиные соты - эдакие пушки для стрельбы по облакам
Другого короткого способа попасть в город нет
Житель Агинского районе привлечён к уголовной ответственности за незаконное распространение сведений о частной жизни своей знакомой в соцсети
Прокуратура добилась снятия тарзанки
Виновником аварии стал «Лэнд Крузер», пересёкший двойную сплошную
На катере отдыхала семья
Он отказывался садиться в служебный автомобиль
ДТП произошло во дворе дома