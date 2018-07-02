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В Бурятии пьяная женщина едва не убила сожителя

В Бурятии пьяная женщина едва не убила сожителя
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ей грозит до 15 лет колонии

29-летняя жительница Кабанского района Бурятии обвиняется в покушении на убийство своего сожителя.

В феврале этого года женщина распивала спиртные напитки с гражданским мужем. Во время застолья они поссорились и мужчина избил возлюбленную.

После этого женщина схватила нож и нанесла им несколько ударов.

- Смерть мужчины не наступила в результате своевременно оказанной медицинской помощи, - сообщили в Кабанском районном суде.

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы. 
покушение на убийство
 
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