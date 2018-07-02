Ей грозит до 15 лет колонии
29-летняя жительница Кабанского района Бурятии обвиняется в покушении на убийство своего сожителя.
В феврале этого года женщина распивала спиртные напитки с гражданским мужем. Во время застолья они поссорились и мужчина избил возлюбленную.
После этого женщина схватила нож и нанесла им несколько ударов.
- Смерть мужчины не наступила в результате своевременно оказанной медицинской помощи, - сообщили в Кабанском районном суде.
Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
В Бурятии пьяная женщина едва не убила сожителя
Происшествия, Фото:
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