А потом хитрым способом отмыл вырученные за незаконный лес деньги
Завершено расследование уголовного дела 42-летнего жителя посёлка Каменск Кабанского района Бурятии. Он обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений организованной группой и легализации доходов.
Обвиняемый был руководителем лесозаготовительной компании. В феврале прошлого года он создал организованную преступную группу с целью совершения незаконных рубок.
В состав группы мужчина привлёк работника своей компании и работника Кабанского лесхоза. В марте прошлого года в Большереченском участковом лесничестве группа совершила незаконную рубку в особо крупном размере.
- Заключив договор купли-продажи лесных насаждений, для придания законности своим действиям, группа летом 2017 года на разных лесоделянах Каменского участкового лесничества совершила незаконную порубку лесных насаждений в особо крупном размере, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
После обвиняемый решил придать правомерный вид деньгам, вырученным преступным путём от продажи незаконного заготовленной древесины. Он заключил фиктивный договор займа со своим знакомым, без фактической передачи денежных средств. На эти деньги махинатор приобрёл строительные материалы.
Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд, уточнили в СУ СКР по Бурятии.
Житель Бурятии организовал ОПГ по вырубке леса
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