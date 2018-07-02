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Тело пропавшего в Иркутске подростка нашли в карьере

Тело пропавшего в Иркутске подростка нашли в карьере
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Начата доследственная проверка

30 июля в полицию обратилась иркутянка с заявлением об исчезновении сына. 29 июня 14-летний подросток ушёл гулять и не вернулся.

- 1 июля тело мальчика без видимых причин насильственной смерти было поднято спасателями со дна одного из карьеров близ СНТ «Прибрежный-2» города Иркутск. Предварительно установлено, что несовершеннолетний утонул, купаясь в карьере, - уточняют в СУ СКР по Иркутской области.

Следователи выясняют причины трагедии. Тело мальчика в ближайшее время будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. По окончании доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
смерть утопление
 
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