Начата доследственная проверка
30 июля в полицию обратилась иркутянка с заявлением об исчезновении сына. 29 июня 14-летний подросток ушёл гулять и не вернулся.
- 1 июля тело мальчика без видимых причин насильственной смерти было поднято спасателями со дна одного из карьеров близ СНТ «Прибрежный-2» города Иркутск. Предварительно установлено, что несовершеннолетний утонул, купаясь в карьере, - уточняют в СУ СКР по Иркутской области.
Следователи выясняют причины трагедии. Тело мальчика в ближайшее время будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. По окончании доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Тело пропавшего в Иркутске подростка нашли в карьере
Происшествия, Фото:
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