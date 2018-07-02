Тело пропавшего в Иркутске подростка нашли в карьере

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Начата доследственная проверка



30 июля в полицию обратилась иркутянка с заявлением об исчезновении сына. 29 июня 14-летний подросток ушёл гулять и не вернулся.



- 1 июля тело мальчика без видимых причин насильственной смерти было поднято спасателями со дна одного из карьеров близ СНТ «Прибрежный-2» города Иркутск. Предварительно установлено, что несовершеннолетний утонул, купаясь в карьере, - уточняют в СУ СКР по Иркутской области.



Следователи выясняют причины трагедии. Тело мальчика в ближайшее время будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. По окончании доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

