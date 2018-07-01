Вызывающий дождь самолёт перелетел из Бурятии в Красноярск

Только при первом взгляде этот Ан-26 ничем не отличается от других своих собратьев. Но приглядевшись, можно заметить на фюзеляже специальные панели, похожие на пчелиные соты - эдакие пушки для стрельбы по облакам



Для того чтобы вызывать осадки, используются пиропартроны. Каждый из них чуть больше спичечного коробка, но в кассете их 384. Когда самолет достигает необходимой высоты, снаряды начинают отстреливаться, гореть в воздухе, высвобождая содержащееся в них вещество — йодистое серебро, вокруг которого и конденсируется влага.



Вызывание дождя в XXI веке — целая наука, в отличие от шаманских практик прошлого. Для того чтобы из безобидного облака получилась грозовая туча, нужно учитывать температуру, ветер и плотность облаков.



- Что касается того, что осадки можно вызвать хоть откуда - такого не бывает, для этого обязательно наличие средней, мощной кучевой облачности, слоистой облачности. Просто так из антициклона из голубого неба никакой дождь вам не прольется, - поясняет Олег Столпиченко, заместитель начальника лётно-производственной службы ФБУ «Авиалесоохрана».



Конкретно этот борт, что называется, заряжен сгущать тучи. Специалисты уверяют — природных метеопроцессов эта техноло­гия не нарушает. Также при необходимости можно заменить действующее вещество, и тогда облака, наоборот, можно будет раз­гонять.



- В какой-то степени применяются реагенты осаждающие. То есть позволяющие осадки, простым языком - позволяющие вылить воду. Есть реагенты, которые позволяют разрушить облако, то есть оно переносится, и район, где должно быть солнце - там солнце, - говорит Сергей Трошкин, летчик-наблюдатель лётно-производственной службы ФБУ «Авиалесоохрана».



Спецсамолет со звучным названием Ан-26 «Циклон» прибыл из Иркутской области, где вызывал дождь для тушения местных по­жаров. Такую же работу экипаж выполнял в Якутии и Бурятии. Почти везде удалось добиться нужного эффекта, и теперь, по просьбе краевых властей воздушное судно будет собирать облака над нашей тайгой, где сейчас огнем охвачено более 93 тысяч гектаров.



- Данный борт нам позволяет дополнительно без применения каких-то финансовых и технических средств обслужить те пожары, где люди работают. Это поможет более оперативно ликвидировать пожары в первые сутки, - пояснил Дмитрий Селин, первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края.



Такой самолет в распоряжении федеральной службы «Авиалесоохраны» всего один. Его направляют в места с наиболее сложной пожарной обстановкой. Всего же в регионе специалисты пробудут не больше пяти дней, после чего отправятся вызывать дожди в других уголках страны, сообщает enisey.tv.

