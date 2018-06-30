Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Июня

29 Июня

Популярное

В Иркутской области люди бегали по горящему мосту

Происшествия, 
Другого короткого способа попасть в город нет

Днём 29 июня загорелся деревянный пешеходный мост через реку Кута в Усть-Куте Иркутской области. Официальной причиной пожара называется брошенный окурок, однако издание «Усть-Кут 24» уверено: произошёл поджог с помощью бензина.

«Приехавшие пожарные сбили огонь с верхних досок, но под ними тоже происходило тление. Сразу же, как только пламя было сбито с верхнего яруса, местные жители начали передвигаться по мосту в обоих направлениях, игнорируя запрет начальника пожарного караула», - сообщает «Усть-Кут 24».

Этот мост является единственной пешеходной артерией, связывающей микрорайон с городом, через остановку маршрута 10. Ранее мост закрыли по предписанию прокуратуры, однако люди всё равно перелезают через металлические решётки, ведь другого способа попасть к остановке нет.

«Городским властям в самое ближайшее время придётся решать проблему с этим мостом, так как после демонтажа обгоревшего деревянного покрытия люди всё равно будут ходить по нему, но риск несчастного случая возрастёт многократно», - резюмирует «Усть-Кут 24». 
пожар мост
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области люди бегали по горящему мосту
Происшествия, 30.06.2018
Другого короткого способа попасть в город нет
Жителя Агинского осудили за интимное видео со знакомой «Вконтакте»
Происшествия, 30.06.2018
Житель Агинского районе привлечён к уголовной ответственности за незаконное распространение сведений о частной жизни своей знакомой в соцсети
В Забайкалье ребёнок пострадал при падении с тарзанки
Происшествия, 30.06.2018
Прокуратура добилась снятия тарзанки
В Улан-Удэ в ДТП пострадал ребёнок из маршрутки
В Улан-Удэ в ДТП пострадал ребёнок из маршрутки
Происшествия, 30.06.2018
Виновником аварии стал «Лэнд Крузер», пересёкший двойную сплошную
Улан-удэнец напал на сотрудника УФСИН
Улан-удэнец напал на сотрудника УФСИН
Происшествия, 30.06.2018
Он отказывался садиться в служебный автомобиль
В Улан-Удэ «Аккорд» сбил пенсионера
В Улан-Удэ «Аккорд» сбил пенсионера
Происшествия, 30.06.2018
ДТП произошло во дворе дома
В Улан-Удэ наказали оператора подпольного игорного клуба
В Улан-Удэ наказали оператора подпольного игорного клуба
Происшествия, 29.06.2018
Женщина, непосредственно проводившая азартные игры, получила штраф
Улан-удэнца осудили за подобранный телефон
Улан-удэнца осудили за подобранный телефон
Происшествия, 29.06.2018
Посетитель ночного клуба воспользовался последствиями конфликта в клубе
В Улан-Удэ девушку сбили на «зебре»
В Улан-Удэ девушку сбили на «зебре»
Происшествия, 29.06.2018
ДТП произошло на улице Пирогова

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^