В Иркутской области люди бегали по горящему мосту

Другого короткого способа попасть в город нет



Днём 29 июня загорелся деревянный пешеходный мост через реку Кута в Усть-Куте Иркутской области. Официальной причиной пожара называется брошенный окурок, однако издание «Усть-Кут 24» уверено: произошёл поджог с помощью бензина.



«Приехавшие пожарные сбили огонь с верхних досок, но под ними тоже происходило тление. Сразу же, как только пламя было сбито с верхнего яруса, местные жители начали передвигаться по мосту в обоих направлениях, игнорируя запрет начальника пожарного караула», - сообщает «Усть-Кут 24».



Этот мост является единственной пешеходной артерией, связывающей микрорайон с городом, через остановку маршрута 10. Ранее мост закрыли по предписанию прокуратуры, однако люди всё равно перелезают через металлические решётки, ведь другого способа попасть к остановке нет.



«Городским властям в самое ближайшее время придётся решать проблему с этим мостом, так как после демонтажа обгоревшего деревянного покрытия люди всё равно будут ходить по нему, но риск несчастного случая возрастёт многократно», - резюмирует «Усть-Кут 24».

