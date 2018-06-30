Другого короткого способа попасть в город нет
Днём 29 июня загорелся деревянный пешеходный мост через реку Кута в Усть-Куте Иркутской области. Официальной причиной пожара называется брошенный окурок, однако издание «Усть-Кут 24» уверено: произошёл поджог с помощью бензина.
«Приехавшие пожарные сбили огонь с верхних досок, но под ними тоже происходило тление. Сразу же, как только пламя было сбито с верхнего яруса, местные жители начали передвигаться по мосту в обоих направлениях, игнорируя запрет начальника пожарного караула», - сообщает «Усть-Кут 24».
Этот мост является единственной пешеходной артерией, связывающей микрорайон с городом, через остановку маршрута 10. Ранее мост закрыли по предписанию прокуратуры, однако люди всё равно перелезают через металлические решётки, ведь другого способа попасть к остановке нет.
«Городским властям в самое ближайшее время придётся решать проблему с этим мостом, так как после демонтажа обгоревшего деревянного покрытия люди всё равно будут ходить по нему, но риск несчастного случая возрастёт многократно», - резюмирует «Усть-Кут 24».
В Иркутской области люди бегали по горящему мосту
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