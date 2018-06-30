Жителя Агинского осудили за интимное видео со знакомой «Вконтакте»

Житель Агинского районе привлечён к уголовной ответственности за незаконное распространение сведений о частной жизни своей знакомой в соцсети



На скамье подсудимых оказался 29-летний мужчина. В октябре 2017 года он разместил в социальной сети «Вконтакте» видеозапись интимного характера с участием 23-летней знакомой. Видео просмотрели многие люди, которые знали эту девушку.



На суде подсудимый признал свою вину, полностью раскаялся в содеянном.



Мужчина был признан виновным. Он получил наказания в виде 190 часов обязательных работ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



