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В Забайкалье ребёнок пострадал при падении с тарзанки

Происшествия, 
Прокуратура добилась снятия тарзанки

В городе Балей Забайкальского края произошло ЧП в центре помощи, детям, оставшимся без попечения родителей «Маяк».

В мае один из воспитанников центра, прыгая на территории учреждения с тарзанки, сорвался и получил травмы.

- В нарушение законодательства работники центра мер, направленных на обеспечение безопасности воспитанников учреждения, не приняли, - сообщили в прокуратуре.

Директору центра было внесено представление. В результате в учреждении усилен контроль за детьми. Несанкционированные тренажеры (канаты и тарзанка) были демонтированы.

К дисциплинарной ответственности привлечены 3 виновных должностных лица, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края. 
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