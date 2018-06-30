В Забайкалье ребёнок пострадал при падении с тарзанки

Прокуратура добилась снятия тарзанки



В городе Балей Забайкальского края произошло ЧП в центре помощи, детям, оставшимся без попечения родителей «Маяк».



В мае один из воспитанников центра, прыгая на территории учреждения с тарзанки, сорвался и получил травмы.



- В нарушение законодательства работники центра мер, направленных на обеспечение безопасности воспитанников учреждения, не приняли, - сообщили в прокуратуре.



Директору центра было внесено представление. В результате в учреждении усилен контроль за детьми. Несанкционированные тренажеры (канаты и тарзанка) были демонтированы.



К дисциплинарной ответственности привлечены 3 виновных должностных лица, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

