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В Иркутске взорвался и дотла сгорел катер (фото, видео)

В Иркутске взорвался и дотла сгорел катер (фото, видео)
Происшествия,  Фото:очевидцы
На катере отдыхала семья 

Вечером 29 июня около шести часов вечера на Иркутском водохранилище в заливе Ершовский взорвался и сгорел катер «Yamaha», уже отчаливший от берега. На борту находились двое мужчин и женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

- Из-за паров бензина, скопившихся в моторном отсеке, произошёл взрыв во время запуска двигателя. Сила ударной волны пришлась на девушку, которая находилась в этот момент на корме. В воду за ней бросился муж. Её отец пытался справиться с пламенем, но получил ожоги и также оказался в воде. В это самое время на помощь семье, терпящей бедствие, уже спешили суда. В считанные минуты очевидцы происшествия спасли людей и отбуксировали судно к берегу. Попытки ликвидировать пожар не удались – огонь уничтожил моторное судно, - сообщил Владимир Тарасов, старший государственный инспектор по маломерным Иркутской группы патрульной службы. 




Сотрудники транспортной полиции, прибывшие на место, доставили пострадавших к машинам скорой помощи, ожидавшим на берегу вблизи причала «Московский».

В настоящий момент госинспекторы по маломерным судам устанавливают личности судоводителей, пришедших на помощь.

- Этот случай мог иметь куда более печальные последствия, если бы не бдительность и грамотные действия иркутских судоводителей. Каждому из них мы хотим выразить свою благодарность, - подчеркнул Владимир Тарасов.






Как сообщал «Байкал-Dailу», накануне в Иркутске произошло ещё одно ЧП: загорелся теплоход «Баргузин», возящий туристов по Байкалу. Жертв удалось избежать благодаря реакции капитана корабля и соседнему судну, которое также, как и в Ершовском заливе, бросилось на помощь.

пожар катер
 
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