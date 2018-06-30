Он отказывался садиться в служебный автомобиль
Советский районный суд Улан-Удэ вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого мужчины за применение насилия в отношении представителя власти.
Будучи под следствием, мужчина находился в СИЗО. Он должен был сесть в служебный автомобиль для этапирования в районный суд, о чём ему сказал сотрудник конвойной службы. Однако мужчина внезапно напал на сотрудника, ударив его кулаком в голову.
- Суд, с учётом ранее вынесенного приговора, назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает прокуратура Бурятии.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии расследуется уголовное дело на жителя Тарбагатая, который с лопатой напал на полицейского.
Улан-удэнец напал на сотрудника УФСИН
Происшествия, Фото:
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