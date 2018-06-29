Пострадали три человека
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследование по факту жёсткой посадки самолёта Ан-2 в Иркутской области 28 июня.
- Сформирована комиссия по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе, - говорится в сообщении МАК.
ЧП с самолётом Ан-2 RA-62524 ООО «Феникс» произошло 28 июня в районе Нижнеудинска. На борту находились два члена экипажа и два лётчика наблюдателя. Воздушное судно получило повреждения. По информации ТАСС, во время жёсткой посадки пострадали три человека.
МАК начал расследование жёсткой посадки Ан-2 в Иркутской области
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