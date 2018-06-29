В Улан-Удэ бывший пристав пытался подкупить начальника отдела УФССП

Он положил взятку в ящик рабочего стола



В Улан-Удэ суд вынес приговор 57-летнему мужчине, бывшему судебному приставу, за дачу взятки в значительном размере (ч.3 ст.291 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



Мужчина ранее работал в службе судебных приставов. Уволившись, он заключил договор с директором фирмы, обещая представлять её интересы в органах УФССП по Бурятии. Бывший судебный пристав обещал клиенту избежать наложения судебными приставами ареста на его банковские счета.



Понимая, что законными способами достигнуть выполнения договора невозможно, мужчина решил передать начальнику Железнодорожного отдела судебных приставов взятку. Взамен он надеялся, что начальник даст подчинённому указание не налагать арест на банковский счет представляемого ООО.



Взятку – 50 тысяч рублей- он положил в ящик рабочего стола начальника отдела судебных приставов в его присутствии. Начальник от денег отказался и составил официальный рапорт.



Следователи в ходе расследования наложили арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 10 миллионов рублей.



Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы и штрафа на сумму 300 000 рублей.



