Посетитель ночного клуба воспользовался последствиями конфликта в клубе
21 марта в ночном клубе, расположенном в Советском районе Улан-Удэ, возник конфликт между посетителями. Одна из девушек выронила свой телефон.
Проходящий мимо 27-летний молодой человек заметил его на полу лестничного пролёта. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, забрал сотовый. После в кармашке чехла он обнаружил около 1250 рублей.
Действия молодого человека суд квалифицировал как кражу с причинением значительного ущерба.
Советский районный суд признал обвиняемого виновным и дал 2,5 года условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.
Улан-удэнца осудили за подобранный телефон
Происшествия, Фото:
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