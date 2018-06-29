Улан-удэнца осудили за подобранный телефон

Посетитель ночного клуба воспользовался последствиями конфликта в клубе



21 марта в ночном клубе, расположенном в Советском районе Улан-Удэ, возник конфликт между посетителями. Одна из девушек выронила свой телефон.



Проходящий мимо 27-летний молодой человек заметил его на полу лестничного пролёта. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, забрал сотовый. После в кармашке чехла он обнаружил около 1250 рублей.



Действия молодого человека суд квалифицировал как кражу с причинением значительного ущерба.



Советский районный суд признал обвиняемого виновным и дал 2,5 года условно с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.

