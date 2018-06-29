В Иркутске пьяные подростки прыгали по припаркованным машинам









Утром 26 июня двое нетрезвых подростков в Иркутске прыгали по припаркованным автомобилям. Пострадало более 3 машин.28 июня молодые люди записали видеоизвинение для пострадавших автовладельцев. На видео, опубликованном в группе ДТП 38RUS Иркутск, участники признали свою вину.- Около пяти часов утра мы встречали рассвет на «квадратах». Изрядно выпили, потом прошлись по машинам. Вину признаём. По поводу возмещения ущерба всё будет зависеть от переговоров с пострадавшими, - сказал один из виновников происшествия.