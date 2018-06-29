Улан-удэнец с ножом угрожал убить девушку

Также мужчину судили за незаконную рубку на Верхней Берёзовке



В марте этого года улан-удэнец вечером взял с собой ножовку и пришёл на территорию леса на Верхней Берёзовке. Вблизи улицы Музейная он незаконно спилил 6 сосен. Документов, дающих право на заготовку древесины, у мужчины не было.



В результате он нанёс ущерб городскому хозяйству администрации города на сумму почти 80 тысяч рублей.



Через месяц он около полуночи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ссору со своей знакомой. Начал ей угрожать убийством, чтобы напугать.



Мужчина схватил кухонный нож и, замахнувшись им на девушку, сказал, что убьёт её. Когда он увидел, что жертва испугалась и он добился желаемого результата, мужчина прекратил её пугать.



Суд признал мужчину виновным в незаконной рубке и угрозе убийством и назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

