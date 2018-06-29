Девочка ушла из дома ещё 1 июня
В Бурятии полицейские и волонтёры разыскивают 12-летнюю Елену Горшкову. Она утром 1 июня ушла из дома в Улан-Удэ и до сих пор не вернулась. Информацию подтвердили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Приметы: европейской внешности, на вид 18-20 лет, рост около 160-165 см, худощавого телосложения, волосы розовые, глаза голубого цвета.
На запястье левой руки татуировка в виде символа бесконечности.
Была одета в кофту серого цвета, лосины чёрного цвета, кроссовки белого цвета.
При себе имела рюкзак зелёного цвета. Ранее она уходила.
При наличии какой-либо информации о пропавшей жителей региона МВД по Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 29-59-94, 44-02-02 или 02 (с сот. 102). Также можно обратиться в поисковый отряд имени Дамира Сагдеева – 8 9025 630 430.
В Бурятии пропала 12-летняя школьница
Происшествия, Фото:
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