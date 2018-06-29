В заказнике в Бурятии задержали браконьеров

У них изъяли аэроглиссер, спиннинги и выловленную рыбу



По оперативной информации 26 июня по реке Фролиха вверх по течению заехал аэроглиссер «Барракуда». Был объявлен план «Перехват», в результате которого оперативной группой «Ангара» нарушители были задержаны в устье реки.



При досмотре водного судна были обнаружены 11 спиннингов, 21 хариус. Составлен административный протокол. Аэроглиссер, орудия добычи и продукция были изъяты у жителей республики и доставлены в посёлок Нижнеангарск для принятия правового решения.



- Согласно положению о государственном природном заказнике федерального значения «Фролихинский», утверждённому приказом минприроды России, на его территории запрещается: промышленное, спортивное и любительское рыболовство, нахождение граждан с орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов; проход и стоянка маломерных судов (в том числе безмоторных) без согласования с учреждением или Минприроды России, - сообщили в «Заповедном Подлеморье».

