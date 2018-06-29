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В заказнике в Бурятии задержали браконьеров

В заказнике в Бурятии задержали браконьеров
Происшествия,  Фото:"Заповедное Подлеморье"
У них изъяли аэроглиссер, спиннинги и выловленную рыбу

По оперативной информации 26 июня по реке Фролиха вверх по течению заехал аэроглиссер «Барракуда». Был объявлен план «Перехват», в результате которого оперативной группой «Ангара» нарушители были задержаны в устье реки.

При досмотре водного судна были обнаружены 11 спиннингов, 21 хариус. Составлен административный протокол. Аэроглиссер, орудия добычи и продукция были изъяты у жителей республики и доставлены в посёлок Нижнеангарск для принятия правового решения.

- Согласно положению о государственном природном заказнике федерального значения «Фролихинский», утверждённому приказом минприроды России, на его территории запрещается: промышленное, спортивное и любительское рыболовство, нахождение граждан с орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов; проход и стоянка маломерных судов (в том числе безмоторных) без согласования с учреждением или Минприроды России, - сообщили в «Заповедном Подлеморье». 
браконьерство заказники
 
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