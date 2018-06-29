У них изъяли аэроглиссер, спиннинги и выловленную рыбу
По оперативной информации 26 июня по реке Фролиха вверх по течению заехал аэроглиссер «Барракуда». Был объявлен план «Перехват», в результате которого оперативной группой «Ангара» нарушители были задержаны в устье реки.
При досмотре водного судна были обнаружены 11 спиннингов, 21 хариус. Составлен административный протокол. Аэроглиссер, орудия добычи и продукция были изъяты у жителей республики и доставлены в посёлок Нижнеангарск для принятия правового решения.
- Согласно положению о государственном природном заказнике федерального значения «Фролихинский», утверждённому приказом минприроды России, на его территории запрещается: промышленное, спортивное и любительское рыболовство, нахождение граждан с орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов; проход и стоянка маломерных судов (в том числе безмоторных) без согласования с учреждением или Минприроды России, - сообщили в «Заповедном Подлеморье».
В заказнике в Бурятии задержали браконьеров
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Девочка ушла из дома ещё 1 июня
У них изъяли аэроглиссер, спиннинги и выловленную рыбу
Леса горят на севере республики
Один из них откровенно рассказал АТВ о том, как «хозяева» заставляют просить милостыню на дорогах
Расследование резонансной смерти 7-летнего мальчика в Сотниково уже завершено
Уголовное дело генерального директора ООО направлено в суд
Женщина хранила косметический лосьон в своём гараже
Когда водитель вернулась к месту, обнаружила уже повреждённую машину
Обе машины сильно пострадали
Пожар начался в комнате, где спали дети
Прохожие кричали убитому горем мужу: «Убей его!»
Женщина сломала руку
Гелиевый шарик запутался в проводах
Машины была полностью охвачена огнём
Воровку оштрафовали на 15 тысяч