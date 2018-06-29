Леса горят на севере республики
По состоянию на 0.00 часов 29 июня, в Бурятии проводятся работы по тушению двух лесных пожаров в Северо-Байкальском районе. Об этом сообщили в пресс-службе агентства лесного хозяйства.
За прошедшие сутки ликвидировано три лесных пожара в Джидинском и Северо-Байкальском районах.
Всего на тушении лесных пожаров за сутки работало почти 60 человек – лесная охрана, парашютисты-пожарные Забайкальской базы авиационной охраны лесов. Задействовано 8 лесопожарных машин.
С начала пожароопасного сезона зарегистрировано 305 лесных пожаров, площадь, пройденная огнём, составляет около 23,7 тыс га. В прошлом году на эту дату было зарегистрировано 484 лесных пожара, общая площадь, пройденная огнем, составила около 222 тыс. га.
В Бурятии действует особый противопожарный режим с запретом на посещение лесов. Нарушение правил влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.
2 лесных пожара действует в Бурятии
Происшествия, Фото:
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