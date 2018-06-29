Попрошайки в Улан-Удэ заявляют, что находятся в рабстве

















Корреспондент АТВ отправился на проспект Автомобилистов, где большое скопление машин, поговорить с теми кто ежедневно просит помощи. Однако девушка в инвалидном кресле, едва увидев камеру, поспешила скрыться.



- А вы на что деньги собираете? - догнав её, спрашивает корреспондент.



- На (***) всякую, - зло отвечает она, отворачивая лицо. Затем девушка-инвалид нецензурно высказывается и просит «отстать от неё».



Впрочем, не все убегали от телекамеры. Ещё один инвалид, просящий милостыню на ул. Ботаническая, Евгений рассказал, что «просит копейки» для того, чтобы прокормить свою семью. Он признался, что выходить на дорогу страшно, но «нужно преодолеть страх, чтобы как-то заработать».



А мужчина в инвалидном кресле Виктор пошёл на контакт, но всё же отвечал на вопросы с опаской.



«Позже мы узнали причину страха. Большинство бедолаг, стоящих на дорогах сами себе не хозяева. Они по сути в рабстве у тех, кто ведет этот нелегальный бизнес», - сообщает АТВ.



- Меня везде найдут в любом городе, - рассказал Виктор.

– Кто найдёт? Вы на кого-то работаете?

– Да.

– На кого?

– Ну, это не ваше, как говорится.

– Вас сюда привозят, и вы собираете деньги?

– Да.



Виктора привозят на точку в 9 утра и забирают аж через 12 часов. В течение дня люди добрые дают ему в среднем две тысячи рублей. Но эти деньги уходят в другой карман.



– Я, то, что зарабатываю – всё отдаю, - поделился Виктор.



Как рассказал Виктор, раньше он разъезжал по стране и просил милостыню для себя. Но приехав в Улан-Удэ, попал в руки неких мошенников. Они, видимо, возомнили себя рабовладельцами. Свой паспорт Виктор давно потерял. Сам он из Новокузнецка.



Всю историю Виктора АТВ попытались сообщить в правоохранительные органы. Но встретили стену молчания. В пресс-службе МВД по Бурятии заявили: «Без комментариев».



- Создаётся впечатление, что мы открыли «ящик Пандоры». Правоохранительные органы отказываются от комментариев, и это наводит на подозрения. Но мы не будем отступать от попыток помочь человеку и отправим уже официальный запрос в МВД, на который они будут обязаны ответить. Пора поставить точку в таких тёмных делах, ведь крепостное право в России отменили полтора века назад, - резюмирует АТВ.



















Попрошаек в Улан-Удэ эксплуатируют и заставляют просить милостыню, говорится в сюжете телекомпании АТВ.