Полиция в районе Бурятии не следила за судимыми жителями

Нарушения административного надзора выявили в Кижингинском районе



Прокуратура Кижингинского района выявила нарушения административного надзора за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы, допущенные в районном отделении полиции.



- Сотрудники полиции не проводили ежемесячные проверки сведений о привлечении поднадзорных лиц к административной и уголовной ответственности по информационным базам МВД, не обращались с заявлениями о продлении срока административного надзора в суд при наличии оснований, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Врио начальника межмуниципального отдела МВД «Хоринский» внесено представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении.



Кроме того, сотрудники полиции не привлекли к уголовной ответственности тех, кто уклоняется от административного надзора. При этом один из ранее судимых не явился для постановки на учёт в территориальный орган внутренних дел, другой без уведомления органов внутренних дел сменил место жительства.



Вынесены 2 постановления о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования. В результате возбуждены 2 уголовных дела за уклонение от административного надзора. Проводится предварительное расследование.

