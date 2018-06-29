Нарушения административного надзора выявили в Кижингинском районе
Прокуратура Кижингинского района выявила нарушения административного надзора за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы, допущенные в районном отделении полиции.
- Сотрудники полиции не проводили ежемесячные проверки сведений о привлечении поднадзорных лиц к административной и уголовной ответственности по информационным базам МВД, не обращались с заявлениями о продлении срока административного надзора в суд при наличии оснований, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Врио начальника межмуниципального отдела МВД «Хоринский» внесено представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении.
Кроме того, сотрудники полиции не привлекли к уголовной ответственности тех, кто уклоняется от административного надзора. При этом один из ранее судимых не явился для постановки на учёт в территориальный орган внутренних дел, другой без уведомления органов внутренних дел сменил место жительства.
Вынесены 2 постановления о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования. В результате возбуждены 2 уголовных дела за уклонение от административного надзора. Проводится предварительное расследование.
Полиция в районе Бурятии не следила за судимыми жителями
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