Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Июня

28 Июня

Популярное

Полиция в районе Бурятии не следила за судимыми жителями

Происшествия, 
Нарушения административного надзора выявили в Кижингинском районе

Прокуратура Кижингинского района выявила нарушения административного надзора за лицами, освобождёнными из мест лишения свободы, допущенные в районном отделении полиции.

- Сотрудники полиции не проводили ежемесячные проверки сведений о привлечении поднадзорных лиц к административной и уголовной ответственности по информационным базам МВД, не обращались с заявлениями о продлении срока административного надзора в суд при наличии оснований, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Врио начальника межмуниципального отдела МВД «Хоринский» внесено представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении.

Кроме того, сотрудники полиции не привлекли к уголовной ответственности тех, кто уклоняется от административного надзора. При этом один из ранее судимых не явился для постановки на учёт в территориальный орган внутренних дел, другой без уведомления органов внутренних дел сменил место жительства.

Вынесены 2 постановления о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования. В результате возбуждены 2 уголовных дела за уклонение от административного надзора. Проводится предварительное расследование.
прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Полиция в районе Бурятии не следила за судимыми жителями
Происшествия, 29.06.2018
Нарушения административного надзора выявили в Кижингинском районе
Сельхозфирма в Бурятии незаконно получила 12 миллионов субсидий
Сельхозфирма в Бурятии незаконно получила 12 миллионов субсидий
Происшествия, 29.06.2018
Уголовное дело генерального директора ООО направлено в суд
В Братске уничтожат 5 тысяч литров «Боярышника»
Происшествия, 28.06.2018
Женщина хранила косметический лосьон в своём гараже
В Улан-Удэ эвакуатор разбил припаркованную машину
В Улан-Удэ эвакуатор разбил припаркованную машину
Происшествия, 28.06.2018
Когда водитель вернулась к месту, обнаружила уже повреждённую машину
Жену иркутского КВН-щика задавил внедорожник в Туапсе
Жену иркутского КВН-щика задавил внедорожник в Туапсе
Происшествия, 28.06.2018
Прохожие кричали убитому горем мужу: «Убей его!»
В Черемхово сгорел микроавтобус
В Черемхово сгорел микроавтобус
Происшествия, 28.06.2018
Машины была полностью охвачена огнём
В Улан-Удэ крышка люка пробила иномарке бензобак
В Улан-Удэ крышка люка пробила иномарке бензобак
Происшествия, 28.06.2018
Необычная авария произошла в районе бульвара Карла Маркса
«Чёрного лесоруба» в Бурятии посадили почти на 3 года
Происшествия, 28.06.2018
Он рубил деревья в лесах Заиграевского лесничества
В Иркутской области посёлок отстояли от лесного пожара
Происшествия, 28.06.2018
Стена лесного пожара затянула дымом весь посёлок

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^