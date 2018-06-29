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Сельхозфирма в Бурятии незаконно получила 12 миллионов субсидий

Сельхозфирма в Бурятии незаконно получила 12 миллионов субсидий
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Уголовное дело генерального директора ООО направлено в суд

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу генерального директора ООО, обвиняемого в мошенничество при получении субсидий путём представления заведомо ложных или недостоверных сведений в особо крупном размере.

- ООО в рамках Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия», являлось получателем мер государственной поддержки в виде субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Генеральный директор компании предоставлял в министерство сельского хозяйства республики недостоверные сведения об увеличении поголовья и получил субсидии почти на 12,7 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено в Тункинский районный суд.
прокуратура
 
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