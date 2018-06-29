Уголовное дело генерального директора ООО направлено в суд
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу генерального директора ООО, обвиняемого в мошенничество при получении субсидий путём представления заведомо ложных или недостоверных сведений в особо крупном размере.
- ООО в рамках Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия», являлось получателем мер государственной поддержки в виде субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Генеральный директор компании предоставлял в министерство сельского хозяйства республики недостоверные сведения об увеличении поголовья и получил субсидии почти на 12,7 миллиона рублей.
Уголовное дело направлено в Тункинский районный суд.
Сельхозфирма в Бурятии незаконно получила 12 миллионов субсидий
Происшествия, Фото:
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