В Братске уничтожат 5 тысяч литров «Боярышника»

Женщина хранила косметический лосьон в своём гараже
Падунский районный суд Братска рассмотрел гражданское дело об обращении спиртосодержащей жидкости в собственность государства.
С исковым заявлением в суд обратилось МУ МВД России «Братское», сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда.
Сотрудникам полиции поступила оперативная информация о хранении в одном из гаражей большого объёма спиртосодержащего «Боярышника», который не отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан.
Полицейские выехали на место, осмотрели гараж и обнаружили 18 400 пластиковых бутылок объёмом 250 миллилитров и 2 640 стеклянных бутылок объёмом 100 миллилитров косметического лосьона «Боярышник».
Продукция была изъята и направлена на исследование.
По результатам анализа в нём обнаружены токсические микропримеси, содержимое ёмкостей не соответствует реквизитам этикетки, то есть данная жидкость не является косметическим средством.
Женщина, которая хранила в гараже почти 5 000 литров спиртосодержащей жидкости, не представила суду надлежащих с документов.
Суд распорядился уничтожить продукцию. Женщина с решением районного суда Братска не согласилась и подал жалобу в вышестоящий суд. Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда, рассмотрев гражданское дело в апелляционном порядке, оставила решение суда первой инстанции без изменения.
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