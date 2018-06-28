В Братске уничтожат 5 тысяч литров «Боярышника»

Женщина хранила косметический лосьон в своём гараже



Падунский районный суд Братска рассмотрел гражданское дело об обращении спиртосодержащей жидкости в собственность государства.

С исковым заявлением в суд обратилось МУ МВД России «Братское», сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда.



Сотрудникам полиции поступила оперативная информация о хранении в одном из гаражей большого объёма спиртосодержащего «Боярышника», который не отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан.



Полицейские выехали на место, осмотрели гараж и обнаружили 18 400 пластиковых бутылок объёмом 250 миллилитров и 2 640 стеклянных бутылок объёмом 100 миллилитров косметического лосьона «Боярышник».



Продукция была изъята и направлена на исследование.



По результатам анализа в нём обнаружены токсические микропримеси, содержимое ёмкостей не соответствует реквизитам этикетки, то есть данная жидкость не является косметическим средством.



Женщина, которая хранила в гараже почти 5 000 литров спиртосодержащей жидкости, не представила суду надлежащих с документов.



Суд распорядился уничтожить продукцию. Женщина с решением районного суда Братска не согласилась и подал жалобу в вышестоящий суд. Судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда, рассмотрев гражданское дело в апелляционном порядке, оставила решение суда первой инстанции без изменения.

