В Бурятии назвали причину пожара с тремя погибшими малышами





















Когда через несколько минут после звона прибыли пожарно-спасательные подразделения, вагончик был полностью охвачен огнем. Возгорание было ликвидировано спустя 16 минут. Пожарные обнаружили тела троих детей в спальной комнате.



Мать двух детей, которая присматривала также за ребёнком подруги, спаслась. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения.



По факту гибели детей следственными органами СК РФ по Бурятии возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь с 27 на 28 июня при пожаре в Северобайкальске погибли трое детей , двое 3 лет и один годовалый ребёнок.Когда через несколько минут после звона прибыли пожарно-спасательные подразделения, вагончик был полностью охвачен огнем. Возгорание было ликвидировано спустя 16 минут. Пожарные обнаружили тела троих детей в спальной комнате.Мать двух детей, которая присматривала также за ребёнком подруги, спаслась. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения.По факту гибели детей следственными органами СК РФ по Бурятии возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

К пожару в Северобайкальске, на котором погибли трое детей, мог привести аварийный режим работы электрооборудования. Такова основная версия дознавателей МЧС России. Изъятые на месте электропровода имели признаки короткого замыкания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.- Условием развития пожара послужило позднее обнаружение. По предварительной версии причиной пожара явился аварийный режим работы электрооборудования. Очаг пожара находился в спальной комнате, где находились дети. В настоящее время на месте пожара работает следственно-оперативная группа, производится осмотр места происшествия и изъятие вещественных доказательств, - сообщил начальник отдела дознания и административной практики Главного управления МЧС России по Бурятии Евгений Попов.