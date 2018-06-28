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В Бурятии назвали причину пожара с тремя погибшими малышами

В Бурятии назвали причину пожара с тремя погибшими малышами
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар начался в комнате, где спали дети

К пожару в Северобайкальске, на котором погибли трое детей, мог привести аварийный режим работы электрооборудования. Такова основная версия дознавателей МЧС России. Изъятые на месте электропровода имели признаки короткого замыкания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

- Условием развития пожара послужило позднее обнаружение. По предварительной версии причиной пожара явился аварийный режим работы электрооборудования. Очаг пожара находился в спальной комнате, где находились дети. В настоящее время на месте пожара работает следственно-оперативная группа, производится осмотр места происшествия и изъятие вещественных доказательств, - сообщил начальник отдела дознания и административной практики Главного управления МЧС России по Бурятии Евгений Попов.





Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь с 27 на 28 июня при пожаре в Северобайкальске погибли трое детей, двое 3 лет и один годовалый ребёнок.

Когда через несколько минут после звона прибыли пожарно-спасательные подразделения, вагончик был полностью охвачен огнем. Возгорание было ликвидировано спустя 16 минут. Пожарные обнаружили тела троих детей в спальной комнате.

Мать двух детей, которая присматривала также за ребёнком подруги, спаслась. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения.

По факту гибели детей следственными органами СК РФ по Бурятии возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». 
пожар смерть
 
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