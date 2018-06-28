Женщина сломала руку
Сегодня днём в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино на улице Розы Люксембург произошло транспортное происшествие.
По словам очевидцев, ребёнка с мамой зажало в автобусе. Женщина сломала руку, мальчик отделался ушибами.
На месте происшествия работали два автомобиля скорой помощи. Также из-за ЧП образовалась автомобильная пробка.
В Иркутске в автобусе зажало маму с ребёнком
Происшествия, Фото:
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