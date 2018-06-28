В Иркутске в автобусе зажало маму с ребёнком

Происшествия, Фото: ДТП 38RUS Иркутск

Женщина сломала руку



Сегодня днём в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино на улице Розы Люксембург произошло транспортное происшествие.



По словам очевидцев, ребёнка с мамой зажало в автобусе. Женщина сломала руку, мальчик отделался ушибами.



На месте происшествия работали два автомобиля скорой помощи. Также из-за ЧП образовалась автомобильная пробка.

