Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Июня

27 Июня

Популярное

В Иркутске в автобусе зажало маму с ребёнком

В Иркутске в автобусе зажало маму с ребёнком
Происшествия,  Фото:ДТП 38RUS Иркутск
Женщина сломала руку

Сегодня днём в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино на улице Розы Люксембург произошло транспортное происшествие.

По словам очевидцев, ребёнка с мамой зажало в автобусе. Женщина сломала руку, мальчик отделался ушибами.

На месте происшествия работали два автомобиля скорой помощи. Также из-за ЧП образовалась автомобильная пробка. 
ДТП общественный транспорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Черемхово сгорел микроавтобус
В Черемхово сгорел микроавтобус
Происшествия, 28.06.2018
Машины была полностью охвачена огнём
В Улан-Удэ крышка люка пробила иномарке бензобак
В Улан-Удэ крышка люка пробила иномарке бензобак
Происшествия, 28.06.2018
Необычная авария произошла в районе бульвара Карла Маркса
«Чёрного лесоруба» в Бурятии посадили почти на 3 года
Происшествия, 28.06.2018
Он рубил деревья в лесах Заиграевского лесничества
В Иркутской области посёлок отстояли от лесного пожара
Происшествия, 28.06.2018
Стена лесного пожара затянула дымом весь посёлок

За сутки в Бурятии произошло три лесных пожара
За сутки в Бурятии произошло три лесных пожара
Происшествия, 28.06.2018
Жителей Бурятии просят сообщать о лесных пожарах
В Бурятии устанавливают причины пожара с тремя погибшими детьми
В Бурятии устанавливают причины пожара с тремя погибшими детьми
Происшествия, 28.06.2018
Когда пожарные приехали, вагончик был полностью охвачен огнём
В Иркутске девочка упала с 15 этажа и погибла
В Иркутске девочка упала с 15 этажа и погибла
Происшествия, 28.06.2018
В Иркутске девочка погибла, упав с 15 этажа
Микрорайон Улан-Удэ полдня оставался без света
Происшествия, 28.06.2018
Авария произошла в микрорайоне Бурвод
В Бурятии разбился пьяный водитель
В Бурятии разбился пьяный водитель
Происшествия, 28.06.2018
Машину с трупом обнаружили спустя несколько часов
В улан-удэнском трамвае на ходу оборвались провода
Происшествия, 28.06.2018
Маршрут вагонов пришлось изменить
Трое малышей заживо сгорели в Бурятии
Трое малышей заживо сгорели в Бурятии
Происшествия, 28.06.2018
Пьяная хозяйка жилища выжила, но детей спасти не удалось
В Иркутской области железнодорожники украли деталей на 5 миллионов рублей
Происшествия, 28.06.2018
На их руководителя завели уголовное дело за ложные показания в суде

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^