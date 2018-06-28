33 тысячи жителей Якутска остались без света из-за воздушного шарика

Гелиевый шарик запутался в проводах



Более 33 тысяч жителей Якутска остались без света из-за воздушного шарика. Как сообщают в пресс-службе центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» накануне около одиннадцати часов вечера на линии сработала автоматическая защита оборудования. Причиной аварийного ограничения электроснабжения послужил гелиевый шарик с фольгированными лентами, зацепившийся за провода.



- В результате шалости посторонних лиц без света остались 33 600 жителей столицы, проживающие по улицам: Б. Чижика, Богатырева, Губина, Б. Марлинского, Ф. Попова, Кальвица, Дзержинского, Хабарова, 202 микрорайона, Пояркова, Халтурина, П. Алексеева, Петровского, Белинского, Ойунского, Каландаришвили, Макаренко, Чайковского, Лермонтова, Орджоникидзе, Кирова, Курашова, Горького, Октябрьская, Стадухина, Вилюйского тракта 3-5 км, переулка Вилюйский, - уточняют энергетики.



Энергетики оперативно переключили оборудования и через 12 минут восстановили электроснабжение.



Ближе к двум часам ночи удалось устранить причину аварии и подстанции заработали по нормальной схеме.



