Гелиевый шарик запутался в проводах
Более 33 тысяч жителей Якутска остались без света из-за воздушного шарика. Как сообщают в пресс-службе центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» накануне около одиннадцати часов вечера на линии сработала автоматическая защита оборудования. Причиной аварийного ограничения электроснабжения послужил гелиевый шарик с фольгированными лентами, зацепившийся за провода.
- В результате шалости посторонних лиц без света остались 33 600 жителей столицы, проживающие по улицам: Б. Чижика, Богатырева, Губина, Б. Марлинского, Ф. Попова, Кальвица, Дзержинского, Хабарова, 202 микрорайона, Пояркова, Халтурина, П. Алексеева, Петровского, Белинского, Ойунского, Каландаришвили, Макаренко, Чайковского, Лермонтова, Орджоникидзе, Кирова, Курашова, Горького, Октябрьская, Стадухина, Вилюйского тракта 3-5 км, переулка Вилюйский, - уточняют энергетики.
Энергетики оперативно переключили оборудования и через 12 минут восстановили электроснабжение.
Ближе к двум часам ночи удалось устранить причину аварии и подстанции заработали по нормальной схеме.
33 тысячи жителей Якутска остались без света из-за воздушного шарика
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