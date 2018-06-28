«Чёрного лесоруба» в Бурятии посадили почти на 3 года

Он рубил деревья в лесах Заиграевского лесничества



В июле прошлого года ранее судимый мужчина, в составе ОПГ, незаконно рубил сосны в защитных лесах Заиграевского лесничества. Лесному фонду был причинён ущерб в значительном размере.



Суд признал мужчину виновным в совершении незаконной рубки лесных насаждений. Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Мужчина подал апелляционную жалобу о несогласии с видом и размером назначенного наказания.



Решение суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.

