«Чёрного лесоруба» в Бурятии посадили почти на 3 года

Он рубил деревья в лесах Заиграевского лесничества
В июле прошлого года ранее судимый мужчина, в составе ОПГ, незаконно рубил сосны в защитных лесах Заиграевского лесничества. Лесному фонду был причинён ущерб в значительном размере.
Суд признал мужчину виновным в совершении незаконной рубки лесных насаждений. Ему назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Мужчина подал апелляционную жалобу о несогласии с видом и размером назначенного наказания.
Решение суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения.
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