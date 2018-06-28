В Иркутской области посёлок отстояли от лесного пожара

Стена лесного пожара затянула дымом весь посёлок
В Братском районе Иркутской области вечером 26 июня силы и средства пожарно-спасательного гарнизона были стянуты к посёлку Мамырь, что в 115 километрах от районного центра.
Староста Кежемского поселения Галина Совяк сообщила в пожарную охрану о том, что в сторону населённого пункта идёт стена лесного пожара, дымом затянувшая весь посёлок. Население было не на шутку обеспокоено.
Лесной пожар, возникший ещё 26 июня, в условиях чрезвычайной пожароопасности при сильной жаре и ветре, распространился на большую территорию и за сутки приблизился на опасное расстояние к населённому пункту.
- Техника пожарно-спасательных частей города Братска и Братского района была направлена в посёлок незамедлительно при получении сигнала. На страже села до прибытия пожарных-спасателей стояли добровольные пожарные из Кежмы и Мамыря. Шла подготовка к эвакуации населения, сообщает начальник ФГКУ «8 отряд Федеральной противопожарной службы по Иркутской области» Игорь Кистенёв.
Мэр Братского района направил 3 автобуса для эвакуации жителей посёлка в случае ухудшения пожарной обстановки. Для этой же цели на железной дороге наготове стоял электропоезд.
Мамырь – населённый пункт, в котором проживают около 500 человек, имеются школа, клуб, библиотека, врачебная амбулатория, сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.
В ликвидации пожара, бушевавшего вблизи посёлка, были задействованы силы местного Падунского лесхоза. На их усиление были направлены пожарно-химическая станция Братского лесничества и малый лесопожарный комплекс.
Для создания минерализованных полос местное лесоперерабатывающее предприятие выделило 14 единиц тяжёлой инженерной техники. Эти противопожарные разрывы остановили огонь, подбиравшийся к населённому пункту местами на полкилометра.
- Пожарная техника была выставлена по периметру посёлка. Охрана жилых домов от огня продолжалась всю ночь, даже когда пожар отдалился. В любую минуту ветер мог изменить направление, и ситуация могла ухудшиться. Но этого не произошло: бульдозеры, опахивая пожар по кромке, остановили его. Мамырь отстояли. Эвакуация населения не потребовалась - сообщил Игорь Кистенёв.
В настоящее время дежурство пожарных вокруг посёлка продолжается. Задымление ещё держится, и оценить ситуацию с лесными пожарами в этом районе в скором времени позволит авиамониторинг.
Надзорным органам предстоит выяснить обстоятельства развития лесного пожара в Братском районе и создавшейся угрозы перехода огня на населённый пункт, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области посёлок отстояли от лесного пожара
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