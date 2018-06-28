Жителей Бурятии просят сообщать о лесных пожарах
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению 3 лесных пожаров в Курумканском и Северо-Байкальском районах. По состоянию на 0.00 часов 28 июня, один очаг в Курумканском районе ликвидирован на площади менее 1 га, один очаг в Северо-Байкальском районе, обнаруженный 26 июня, локализован на площади 1,5 га. Ещё один очаг, обнаруженный 27 июня, продолжает действовать на площади менее 1 га, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства Бурятии.
Всего за сутки было задействовано 30 человек из числа лесной охраны, пожарных-парашютистов Забайкальской авиабазы авиационной охраны лесов. К тушению лесных пожаров привлечено 4 единицы лесопожарной техники.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
В связи с повышением среднесуточных температур, лесники просят жителей проявлять бдительность и сообщать о задымлениях или обнаруженных очагах возгораний в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44 в любое время суток.
За сутки в Бурятии произошло три лесных пожара
Происшествия, Фото:
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