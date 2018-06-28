Когда пожарные приехали, вагончик был полностью охвачен огнём
Устанавливается причина трагического пожара в Северобайкальске, где погибли трое детей. Как сообщал «Байкал-Daily», пожар произошёл сегодня ночью: погибли двое малышей 3 лет и один годовалый ребёнок. Мать двух детей, которая присматривала также за ребёнком подруги, спаслась. Женщина была в состоянии алкогольного опьянения.
«Сегодня ночью в пожарную охрану города Северобайкальск поступило сообщение о пожаре по улице Байкальская. Звонивший сообщил, что горит вагончик. Когда через несколько минут прибыли пожарно-спасательные подразделения, вагончик был полностью охвачен огнем. Возгорание было ликвидировано спустя 16 минут. Пожарные в составе звена газодымозащитной службы, проникнув в помещение, обнаружили тела троих детей», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Обстоятельства пожара в настоящее время устанавливаются, на месте продолжают работать дознаватели МЧС России. Специалисты разбирают конструкции вагончика для определения очага возникновения пожара и направленности распространения горения.
По факту гибели трёх детей следственными органами СК РФ по Бурятии возбуждено уголовное дело.
- Помните, маленькие дети прячутся от пожара в укромные места: под кровати, столы, в шкафы, подвалы. Объясните детям, что делать этого нельзя. Наоборот, необходимо как можно скорее покинуть горящее помещение, - призывают в ГУ МЧС по Бурятии.
В Бурятии устанавливают причины пожара с тремя погибшими детьми
Происшествия, Фото:
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