Произошёл несчастный случай
10-летняя школьница в Иркутске погибла, выпав в результате несчастного случая с 15-го этажа. Следователи проводят доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
«В ходе предварительного следствия установлено, что поздней ночью 26 июня девочка находилась дома с родителями. Оставшись без присмотра, она облокотилась на москитную сетку и выпала вместе с ней из окна квартиры. По дороге в больницу школьница от полученных травм скончалась», - сообщает Следком.
Известно, что семья девочки полная, благополучная, на учёте в ПДН не состоит.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ в последнее время зафиксирован всплеск падений маленьких детей из окон.
В Иркутске девочка упала с 15 этажа и погибла
Происшествия, Фото:
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