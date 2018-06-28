Микрорайон Улан-Удэ полдня оставался без света

Авария произошла в микрорайоне Бурвод



Накануне в половине двенадцатого в Улан-Удэ произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались потребители с улиц Кабанская, Дорожная, Ольхонская, Баргузинская, Степная Протока, а также ДНТ «Черёмушки», СНТ «Сибиряк», ДНТ «Оёр», ДНТ «Весна», СНТ «Коммунальник», ДНТ «Дружба», СНТ «20 лет Победы».



К двум часам отсекли аварийный участок и запитали потребителей по нормальной схеме, кроме СНТ «Сибиряк». Время отключения составило более двух часов.



В домах дачников свет появился только в половине восьмого вечера. Без электричества люди оставались почти 8 часов, сообщается в оперативной сводке по городу.



