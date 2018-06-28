Пьяная хозяйка жилища выжила, но детей спасти не удалось
Следственным комитетом Бурятии возбуждено уголовное дело по факту гибели троих малолетних детей при пожаре в жилом доме в городе Северобайкальске по статье «Причинение смерти по неосторожности».
По предварительным данным, возгорание в жилом вагончике произошло в результате неосторожного обращения с огнём. В ходе тушения пожара были обнаружены тела детей: двое - трёх лет и один годовалый малыш.
- Установлено, что в доме находилась женщина, двое её детей, и ребёнок подруги. При пожаре женщине удалось спастись, а дети погибли. Кроме того, хозяйка жилища находится в состоянии алкогольного опьянения, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Сейчас на месте трагедии работают сыщики. Для определения точной причины смерти детей назначены судебно-медицинские экспертизы. Также следствие проверит, состояла ли семья на профилактическом учёте, принимались ли меры к социальной адаптации семьи.
- В рамках расследования уголовного дела следствием будет дана принципиальная правовая оценка всем обстоятельствам, приведшим к трагедии, - заключают в республиканском следкоме.
Трое малышей заживо сгорели в Бурятии
Происшествия, Фото:
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