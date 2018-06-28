В Иркутской области железнодорожники украли деталей на 5 миллионов рублей



В Тайшете возбуждено уголовное дело на одного из руководителей Вагонного ремонтного депо и двух мастеров, которые похитили детали с железнодорожных вагонов на сумму около 5 миллионов рублей.



Начальник депо незаконно получил от представителя одной из коммерческих организаций 850 тысяч рублей подкупа за принятие на ремонт вагонов в объёме, превышающем условия договора.



При рассмотрении уголовного дела один из руководителей депо, который был свидетелем по делу, сказал в суде, что начальник якобы не причастен к преступлению. В суде заседании опровергли его слова доказательствами.



За заведомо ложные показания свидетеля в суде, в качестве наказания за совершение данного преступления предусмотрен штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



