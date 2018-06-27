Авиакомпания отказала тяжелобольному ребёнку из Читы в необходимом ему запасе кислорода

«Уральские авиалинии» отказывают тяжелобольному Диме Фортуне с дополнительными баллонами кислорода



Судьба вновь шутит злые шутки с семьёй 10-летнего мальчика Димы Фортуны. Дмитрий с рождения страдает редким генетическим заболеванием – муковисцидозом. Каждые три месяца по показаниям врача Российской детской клинической больницы, находящейся в городе Москва, Диме необходима госпитализация в столице. Последний раз ребёнок находился в педиатрическом отделении данного медучреждения с 16 апреля по 8 мая. Плановая госпитализация прошла в стандартном режиме, но вот при транспортировке мальчика из Читы в Москву и обратно произошёл вопиющий случай.



- Уральские авиалинии» отказываются давать кислородные баллоны на борту. Он же, видите? Дышит от аппарата. Летает, вот, он с таким переносным. Ну, а зарядки хватает… На весь полёт не хватает. Хватает где-то, ну, примерно часов на пять. Две батареи, - говорит Оксана Тычкова, мама Димы Фортуны.



Лететь до Москвы почти 7 часов. Дима и днём, и ночью должен быть обеспечен кислородом, т.к. самостоятельно дышать не может. К слову, даже в выписном эпикризе Российской детской клинической больницы указано: «Учитывая тяжесть состояния, во время авиаперелёта необходимы постоянные ингаляции увлажнённым кислородом с помощью кислородного концентратора или баллонов». Чтобы дышать до конца полёта, Диме Фортуне нужны всего три баллона.



- «Один баллон дали кое-как, и то, там капитан корабля уже вмешался, - возмущается мама Димы Фортуны.



Этого, естественно, не хватило. Перед посадкой в Чите Диме стало плохо. Он посинел и начал терять сознание. С ребёнком всё это время находилась его старшая сестра. Мама Димы, Оксана Тычкова, с января 2017 не может сопровождать сына по причине пережитого инсульта.



Отметим, талоны на бесплатные авиабилеты компании «Уральские авиалинии» семье Димы предоставляет Забайкальское отделение Фонда социального страхования России. Перед полётом в Москву Оксана информационным письмом посредством электронной почты на адрес ведущего специалиста службы поддержки пассажиров «Уральских авиалиний» сообщает о предстоящей перевозке тяжелобольного ребенка и предупреждает о необходимости кислородных баллонов по запросу. Первые проблемы возникли в октябре 2017 года, когда Оксане Тычковой порекомендовали написать официальный запрос на имя генерального директора перевозчика Сергея Скуратова, в котором необходимо указать дату вылета и номер рейса, а также приложить скан выписки из больницы. Генеральный директор рассматривает запрос в течение месяца. Проблема в том, что Оксана не может с точной уверенностью сказать, когда повезёт мальчика на госпитализацию. На это влияет множество факторов.



- Может Дима быть в тяжёлом состоянии. Я его не отправлю, конечно. В Москве много тоже всяких нюансов: то карантин может быть, врач в отпуске наш, заведующий, который наблюдает его..., - поясняет Оксана Тычкова.



Элементарно, у семьи может не быть денег на платную скорую медицинскую помощь. Специализированный автомобиль доставляет ребенка от аэропорта до детской больницы и обратно. Соответственно, в бюджет каждый раз необходимо закладывать дополнительно 15 000 рублей. Словом, полёты всегда планируются как минимум за неделю. Ждать ответа от руководства «Уральских авиалиний» в течение месяца не представляется возможным, а экипаж воздушного судна без распоряжения сверху кислород ребёнку не даёт.



Есть ещё один выход – приобрести новый переносной концентратор, заряда батарей которого хватило бы на весь полёт. Стоимость аппарата – 350 тысяч рублей.



- В Китае можно (50-60 тысяч) заказать концентратор. Ну, вот выход такой, что только ещё один концентратор нужен, только так. Я обратилась, конечно, в фонд московский тоже, но только в ноябре я подам документы, нас поставят на очередь, - говорит Оксана Тычкова.



Когда будет начат и закончен сбор средств для нового концентратора – неизвестно. Повторная госпитализация, согласно выписке из московской больницы, показана в сентябре.



В ближайшее время телеканал ЗабТВ отправит официальный запрос в компанию «Уральские авиалинии» с просьбой прокомментировать произошедшую ситуацию.

