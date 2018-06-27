Во время инцидента самолёт опрокинулся на крышу
Частный самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку в Иркутской области, в результате пострадали три находившихся на борту человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
- Ан-2 совершил жёсткую посадку и опрокинулся на крышу, пожара не последовало, - сказал собеседник агентства.
На борту самолёта, по предварительным данным, находились два пилота и пассажир.
- Все они получили травмы, погибших нет, - сообщили в экстренных службах.
Авария произошла в Нижнеудинском районе, в 40 км южнее Нижнеудинска, самолёт проводил воздушную разведку. На земле жертв и разрушений нет. Причины случившегося выясняются, уточняет ТАСС.
Три человека пострадали при жёсткой посадке Ан-2 в Иркутской области
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Уральские авиалинии» отказывают тяжелобольному Диме Фортуне с дополнительными баллонами кислорода
Во время инцидента самолёт опрокинулся на крышу
Парни устроили адскую ночь для 62-летней женщины
Парни встречали рассвет с выпускниками местной школы
ЧП произошло сегодня утром
Оправдания родителей типичны: «Мы отвернулись на минутку»
Несовершеннолетнего велосипедиста сбил водитель Toyota Lite Ace Noah на трассе Р-255 «Сибирь» сегодня, 27 июня, около 9:20
Женщина защищала козлёнка из стада
Женщина разозлилась на маму и несколько раз ударила её ножом в шею
Сам мужчина не женат и детей не имеет
Это произошло на крыше заброшенного здания
Гибель людей на воде снизилась на 30 %
Её обнаружили в районе заброшенных строений
Внедорожник не пропустил малолитражку
В день поступает около 20 сообщений