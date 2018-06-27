27 Июня

26 Июня

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Три человека пострадали при жёсткой посадке Ан-2 в Иркутской области

Происшествия, 
Во время инцидента самолёт опрокинулся на крышу

Частный самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку в Иркутской области, в результате пострадали три находившихся на борту человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

- Ан-2 совершил жёсткую посадку и опрокинулся на крышу, пожара не последовало, - сказал собеседник агентства.

На борту самолёта, по предварительным данным, находились два пилота и пассажир.

- Все они получили травмы, погибших нет, - сообщили в экстренных службах.

Авария произошла в Нижнеудинском районе, в 40 км южнее Нижнеудинска, самолёт проводил воздушную разведку. На земле жертв и разрушений нет. Причины случившегося выясняются, уточняет ТАСС. 
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