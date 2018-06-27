Три человека пострадали при жёсткой посадке Ан-2 в Иркутской области

Во время инцидента самолёт опрокинулся на крышу



Частный самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку в Иркутской области, в результате пострадали три находившихся на борту человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.



- Ан-2 совершил жёсткую посадку и опрокинулся на крышу, пожара не последовало, - сказал собеседник агентства.



На борту самолёта, по предварительным данным, находились два пилота и пассажир.



- Все они получили травмы, погибших нет, - сообщили в экстренных службах.



Авария произошла в Нижнеудинском районе, в 40 км южнее Нижнеудинска, самолёт проводил воздушную разведку. На земле жертв и разрушений нет. Причины случившегося выясняются, уточняет ТАСС.

