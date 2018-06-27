Парни встречали рассвет с выпускниками местной школы
Следственный комитет в Иркутской области возбудили уголовное дело о халатности по факту смерти двух молодых людей 17-ти и 19-ти лет. Они утонули во время купания на озере в посёлке Кутулик.
Накануне утром школьник и студент одного из иркутских техникумов находились на озере, встречая рассвет с выпускниками 11 класса местной школы. 19-летний молодой человек пошёл купаться, он начал тонуть и звать на помощь. Школьник стал спасать своего товарища, в итоге оба утонули.
Сейчас следователи опрашивают педагогов местной школы, очевидцев трагедии для установления всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области на выпускном утонули юноша и школьник
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Парни встречали рассвет с выпускниками местной школы
ЧП произошло сегодня утром
Оправдания родителей типичны: «Мы отвернулись на минутку»
Несовершеннолетнего велосипедиста сбил водитель Toyota Lite Ace Noah на трассе Р-255 «Сибирь» сегодня, 27 июня, около 9:20
Женщина защищала козлёнка из стада
Женщина разозлилась на маму и несколько раз ударила её ножом в шею
Сам мужчина не женат и детей не имеет
Это произошло на крыше заброшенного здания
Гибель людей на воде снизилась на 30 %
Её обнаружили в районе заброшенных строений
Внедорожник не пропустил малолитражку
В день поступает около 20 сообщений
Один оперативно потушили в тот же день
Уголовное дело на виновного прекращено
Парня разыскали в болотистой местности