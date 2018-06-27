В Иркутской области на выпускном утонули юноша и школьник

Парни встречали рассвет с выпускниками местной школы



Следственный комитет в Иркутской области возбудили уголовное дело о халатности по факту смерти двух молодых людей 17-ти и 19-ти лет. Они утонули во время купания на озере в посёлке Кутулик.



Накануне утром школьник и студент одного из иркутских техникумов находились на озере, встречая рассвет с выпускниками 11 класса местной школы. 19-летний молодой человек пошёл купаться, он начал тонуть и звать на помощь. Школьник стал спасать своего товарища, в итоге оба утонули.



Сейчас следователи опрашивают педагогов местной школы, очевидцев трагедии для установления всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

