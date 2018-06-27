Женщина защищала козлёнка из стада
22 июня жительница села Усть-Брянь Заиграевского района Бурятии пасла коз. На одного козлёнка напала лиса.
Женщина хотела оттащить козлёнка, в этот момент лиса укусила её за руку. После этого подбежал муж и палкой отогнал лису, сообщили «Байкал-Daily» в управлении ветеринарии по Бурятии.
Укушенная сразу обратилась за медицинской помощью. На сегодняшний день уже установлено, что лиса была больна бешенством.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году это уже не первый случай укуса человека больным бешенством животным. Владелец частного подворья в одном из малых сёл Заиграевского района в декабре прошлого года скрыл собак от специалистов ветеринарной службы и администрации сельского поселения при проведении вакцинации.
В феврале одну из собак укусила дикая лисица, а в марте собака укусила его самого. Причём мужчина отказался проходить антирабическое лечение. А через четыре дня ветеринарная лаборатория подтвердила, что укусившая его собака была больна бешенством. Тогда хозяина принудительно госпитализировали.
По правилам, если человека укусило больное животное, то надо промыть рану большим количеством мыльной воды и не позднее 24 часов обратиться в медучреждение за антирабической помощью. Лечение возможно только в инкубационный период заболевания (от 10 дней до 3-4 месяцев). Бешенство после клинического проявления лечению не поддается. Летальность составляет 100%.
Бешеная лиса укусила жительницу Бурятии
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщина разозлилась на маму и несколько раз ударила её ножом в шею
Сам мужчина не женат и детей не имеет
Это произошло на крыше заброшенного здания
Гибель людей на воде снизилась на 30 %
Её обнаружили в районе заброшенных строений
Внедорожник не пропустил малолитражку
В день поступает около 20 сообщений
Один оперативно потушили в тот же день
Уголовное дело на виновного прекращено
Парня разыскали в болотистой местности
Пожар произошёл в Кабанском районе
Местные жители обнаружили его пустую лодку
Они нанесли ущерб на 1,3 млн. рублей
Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём
На месте работают сапёры