Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Июня

26 Июня

Популярное

Бешеная лиса укусила жительницу Бурятии

Бешеная лиса укусила жительницу Бурятии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина защищала козлёнка из стада

22 июня жительница села Усть-Брянь Заиграевского района Бурятии пасла коз. На одного козлёнка напала лиса.

Женщина хотела оттащить козлёнка, в этот момент лиса укусила её за руку. После этого подбежал муж и палкой отогнал лису, сообщили «Байкал-Daily» в управлении ветеринарии по Бурятии.

Укушенная сразу обратилась за медицинской помощью. На сегодняшний день уже установлено, что лиса была больна бешенством.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году это уже не первый случай укуса человека больным бешенством животным. Владелец частного подворья в одном из малых сёл Заиграевского района в декабре прошлого года скрыл собак от специалистов ветеринарной службы и администрации сельского поселения при проведении вакцинации.

В феврале одну из собак укусила дикая лисица, а в марте собака укусила его самого. Причём мужчина отказался проходить антирабическое лечение. А через четыре дня ветеринарная лаборатория подтвердила, что укусившая его собака была больна бешенством. Тогда хозяина принудительно госпитализировали.

По правилам, если человека укусило больное животное, то надо промыть рану большим количеством мыльной воды и не позднее 24 часов обратиться в медучреждение за антирабической помощью. Лечение возможно только в инкубационный период заболевания (от 10 дней до 3-4 месяцев). Бешенство после клинического проявления лечению не поддается. Летальность составляет 100%.

бешенство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Якутянка зарезала свою больную мать
Якутянка зарезала свою больную мать
Происшествия, 27.06.2018
Женщина разозлилась на маму и несколько раз ударила её ножом в шею
Улан-удэнец 7 лет распространял детскую порнографию
Улан-удэнец 7 лет распространял детскую порнографию
Происшествия, 27.06.2018
Сам мужчина не женат и детей не имеет
11-летний мальчик погиб от удара током на крыше в Иркутске
Происшествия, 27.06.2018
Это произошло на крыше заброшенного здания
Жители Бурятии стали реже тонуть
Происшествия, 27.06.2018
Гибель людей на воде снизилась на 30 %

В Иркутске нашли пропавшую 11-летнюю школьницу
Происшествия, 27.06.2018
Её обнаружили в районе заброшенных строений

В Улан-Удэ легковушке оторвало колесо в ДТП
В Улан-Удэ легковушке оторвало колесо в ДТП
Происшествия, 27.06.2018
Внедорожник не пропустил малолитражку
За сутки в Бурятии возникли 2 лесных пожара
Происшествия, 27.06.2018
Один оперативно потушили в тот же день
Из-за высыпанной золы с котельной под Читой сгорел лес
Происшествия, 27.06.2018
Уголовное дело на виновного прекращено
Пропавшего в Иркутской области подростка нашли в лесу
Пропавшего в Иркутской области подростка нашли в лесу
Происшествия, 27.06.2018
Парня разыскали в болотистой местности
Десять дней в Бурятии ищут рыбака
Десять дней в Бурятии ищут рыбака
Происшествия, 27.06.2018
Местные жители обнаружили его пустую лодку
В Забайкалье осудили ОПГ «чёрных лесорубов»
Происшествия, 26.06.2018
Они нанесли ущерб на 1,3 млн. рублей
В Бурятии произошёл пожар на территории школы
Происшествия, 26.06.2018
Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^