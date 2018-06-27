Якутянка зарезала свою больную мать

Женщина разозлилась на маму и несколько раз ударила её ножом в шею
Следователи в Республике Саха (Якутия) возбудили уголовное дело в отношении 39-летней жительницы села Жиганск за убийство матери.
15 июня женщина нанесла несколько ударов керамической кружкой по голове своей 68-летней матери. На этом разгневанная дочь не успокоилась, она сходила на кухню, где взяла нож. Вернувшись в комнату, она трижды вонзила нож в шею матери.
От полученных травм женщина скончалась на месте.
- Следует отметить, что женщина не могла передвигаться самостоятельно после перенесённого инсульта, и подозреваемая пояснила, что устала ухаживать за матерью, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Саха (Якутия).
Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Женщине назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза и ряд других экспертных исследований.
Сейчас подозреваемая находится под стражей. Свою вину в совершённом преступлении женщина признала и дала следователю показания об обстоятельствах совершённого преступлении.
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