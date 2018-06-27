Сам мужчина не женат и детей не имеет
В декабре 2010 года 36-летний улан-удэнец приобрёл для распространения порнографические изображения девочки, не достигшей 14-летнего возраста.
До марта прошлого года он хранил и распространял этот материал через торрент-сети в Интернете. Другие пользователи пиринговой сети имели доступ к его компьютеру через программу и могли скачать информацию, размещённую на жёстком диске его компьютера.
- Обвиняемый не ограничил доступ к своим страницам для посторонних лиц и довёл до сведения других лиц порнографические материалы, - рассказала «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Чимитцо Цыренова.
Распространитель детской порнографии не женат, детей не имеет.
Советский районный суд признал мужчину виновным в обороте материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Ему дали 2 года в исправительной колонии общего режима.
- Приговор в силу не вступил и может быть обжалован, - уточнила Чимитцо Цыренова.
Улан-удэнец 7 лет распространял детскую порнографию
Происшествия, Фото:
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