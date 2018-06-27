11-летний мальчик погиб от удара током на крыше в Иркутске

Это произошло на крыше заброшенного здания



11-летний мальчик 25 июня зацепился за оголённый провод на крыше заброшенного здания и погиб от удара током. Об этом сообщает ИА «ИрСити» со ссылкой на сотрудника пресс-службы регионального управления СК России.



На улице Каштаковской в предместье Рабочее компания детей играла в футбол. Мяч залетел на крышу заброшенного здания. Побежав за ним, мальчик зацепился за оголённый провод. Первыми снимать ребёнка бросились дети. Подросток погиб до прибытия врачей.



Ребёнок из благополучной семьи и гостил на каникулах у бабушки, уточняет «ИрСити».



Следственный комитет начал доследственную проверку.



