Это произошло на крыше заброшенного здания
11-летний мальчик 25 июня зацепился за оголённый провод на крыше заброшенного здания и погиб от удара током. Об этом сообщает ИА «ИрСити» со ссылкой на сотрудника пресс-службы регионального управления СК России.
На улице Каштаковской в предместье Рабочее компания детей играла в футбол. Мяч залетел на крышу заброшенного здания. Побежав за ним, мальчик зацепился за оголённый провод. Первыми снимать ребёнка бросились дети. Подросток погиб до прибытия врачей.
Ребёнок из благополучной семьи и гостил на каникулах у бабушки, уточняет «ИрСити».
Следственный комитет начал доследственную проверку.
11-летний мальчик погиб от удара током на крыше в Иркутске
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Женщина разозлилась на маму и несколько раз ударила её ножом в шею
Сам мужчина не женат и детей не имеет
Это произошло на крыше заброшенного здания
Гибель людей на воде снизилась на 30 %
Её обнаружили в районе заброшенных строений
Внедорожник не пропустил малолитражку
В день поступает около 20 сообщений
Один оперативно потушили в тот же день
Уголовное дело на виновного прекращено
Парня разыскали в болотистой местности
Пожар произошёл в Кабанском районе
Местные жители обнаружили его пустую лодку
Они нанесли ущерб на 1,3 млн. рублей
Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём
На месте работают сапёры