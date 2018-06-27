Жители Бурятии стали реже тонуть

Гибель людей на воде снизилась на 30 %



В Бурятии с 25 июня по 1 июля проводится первый этап широкомасштабной профилактической акции «Вода – безопасная территория».



Цель акции – активизация усилий представителей местного самоуправления, правоохранительных, общественности и добровольцев по снижению риска возникновения происшествий на водных объектах.



Только за прошедшие сутки 119 межведомственными патрульными группами, 24 группами профилактики и 6 группами надзора за маломерными судами было охвачено 373 неорганизованных места отдыха людей на водных объектах, 5 детских оздоровительных лагерей и 24 туристические базы.



Выявлено 2 нарушения при пользовании маломерными судами, проведено 765 профилактических бесед с населением и 31 занятие в детских лагерях и туристических базах. Для обследования береговой линии рек Уда и Селенга в Улан-Удэ применялась беспилотная авиационная система Phantom IV.



Проводимая акция за три года доказала свою эффективность, показатели гибели людей на воде снизились на 30 процентов. Всего в летний период будут проводиться 3 этапа – в последнюю неделю каждого летнего месяца, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

