Гибель людей на воде снизилась на 30 %
В Бурятии с 25 июня по 1 июля проводится первый этап широкомасштабной профилактической акции «Вода – безопасная территория».
Цель акции – активизация усилий представителей местного самоуправления, правоохранительных, общественности и добровольцев по снижению риска возникновения происшествий на водных объектах.
Только за прошедшие сутки 119 межведомственными патрульными группами, 24 группами профилактики и 6 группами надзора за маломерными судами было охвачено 373 неорганизованных места отдыха людей на водных объектах, 5 детских оздоровительных лагерей и 24 туристические базы.
Выявлено 2 нарушения при пользовании маломерными судами, проведено 765 профилактических бесед с населением и 31 занятие в детских лагерях и туристических базах. Для обследования береговой линии рек Уда и Селенга в Улан-Удэ применялась беспилотная авиационная система Phantom IV.
Проводимая акция за три года доказала свою эффективность, показатели гибели людей на воде снизились на 30 процентов. Всего в летний период будут проводиться 3 этапа – в последнюю неделю каждого летнего месяца, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Жители Бурятии стали реже тонуть
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