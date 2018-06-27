Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Июня

26 Июня

Популярное

Жители Бурятии стали реже тонуть

Происшествия, 
Гибель людей на воде снизилась на 30 %

В Бурятии с 25 июня по 1 июля проводится первый этап широкомасштабной профилактической акции «Вода – безопасная территория».

Цель акции – активизация усилий представителей местного самоуправления, правоохранительных, общественности и добровольцев по снижению риска возникновения происшествий на водных объектах.

Только за прошедшие сутки 119 межведомственными патрульными группами, 24 группами профилактики и 6 группами надзора за маломерными судами было охвачено 373 неорганизованных места отдыха людей на водных объектах, 5 детских оздоровительных лагерей и 24 туристические базы.

Выявлено 2 нарушения при пользовании маломерными судами, проведено 765 профилактических бесед с населением и 31 занятие в детских лагерях и туристических базах. Для обследования береговой линии рек Уда и Селенга в Улан-Удэ применялась беспилотная авиационная система Phantom IV.

Проводимая акция за три года доказала свою эффективность, показатели гибели людей на воде снизились на 30 процентов. Всего в летний период будут проводиться 3 этапа – в последнюю неделю каждого летнего месяца, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии. 
утопление
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске нашли пропавшую 11-летнюю школьницу
Происшествия, 27.06.2018
Её обнаружили в районе заброшенных строений

В Улан-Удэ легковушке оторвало колесо в ДТП
В Улан-Удэ легковушке оторвало колесо в ДТП
Происшествия, 27.06.2018
Внедорожник не пропустил малолитражку
За сутки в Бурятии возникли 2 лесных пожара
Происшествия, 27.06.2018
Один оперативно потушили в тот же день
Из-за высыпанной золы с котельной под Читой сгорел лес
Происшествия, 27.06.2018
Уголовное дело на виновного прекращено
Десять дней в Бурятии ищут рыбака
Десять дней в Бурятии ищут рыбака
Происшествия, 27.06.2018
Местные жители обнаружили его пустую лодку
В Забайкалье осудили ОПГ «чёрных лесорубов»
Происшествия, 26.06.2018
Они нанесли ущерб на 1,3 млн. рублей
В Бурятии произошёл пожар на территории школы
Происшествия, 26.06.2018
Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём
В Иркутской области утонули трое молодых людей
Происшествия, 26.06.2018
Следственные органы проводят проверку по факту гибели на водных объектах Иркутской области трёх молодых людей
В Иркутской области двое парней спасли тонущую девочку
В Иркутской области двое парней спасли тонущую девочку
Происшествия, 26.06.2018
Девочка, подхваченная течением, не могла выбраться на берег

Подорвавшему гранатой полицейского жителю Бурятии дали 14 лет
Подорвавшему гранатой полицейского жителю Бурятии дали 14 лет
Происшествия, 26.06.2018
Мужчина перед этим угрожал гранатой беременной жене: «Умрём, так вместе!»  
Ангарчанин купил у улан-удэнки угнанную «Камри»
Ангарчанин купил у улан-удэнки угнанную «Камри»
Происшествия, 26.06.2018
Приставы взыскали добросовестному покупателю 419 тысяч рублей за изъятый автомобиль

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Кадастровая палата просит заявителей указывать адрес электронной почты
29.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Загрузка...
^