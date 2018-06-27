В Иркутске нашли пропавшую 11-летнюю школьницу

Её обнаружили в районе заброшенных строений



Около полуночи в отдел полиции в Иркутске обратилась местная жительница, сообщив о пропаже своей дочери. 11-летняя девочка вовремя не вернулась домой.



На поиски ребёнка немедленно был поднят личный состав полиции, ориентированы наружные экипажи ГИБДД, патрульно-постовой службы, а также наряды вневедомственной охраны Росгвардии по Иркутской области.



К утру этого же дня без вести пропавшую девочку обнаружили в районе заброшенных строений, где всё это время она и находилась. Девочку благополучно доставили домой.



С родителями несовершеннолетней инспекторы ОДН провели профилактические беседы о недопущении подобных случаев, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

