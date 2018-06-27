В день поступает около 20 сообщений
Более 20 сообщений о горении тополиного пуха поступают в пожарно-спасательную службу Иркутской области ежесуточно. Только за вчерашний день 16 таких случаев привели к дальнейшему возгоранию мусора.
При наличии вблизи деревянных строений горение пуха и мусора может стать причиной пожара и нанести серьёзный материальный ущерб. Пожары деревянных жилых домов и надворных построек, возникшие от пожогов тополиного пуха, происходили в прошлые годы в областном центре. От детской шалости люди лишались жилья.
- Мы призываем взрослых обратить внимание на действия их несовершеннолетних детей, провести с ними беседу, разъяснив им опасность такой, на их взгляд, невинной шалости. Игра с огнём недопустима! Взрослые должны отказаться от идеи уничтожения пуха и мусора на своей территории путём сжигания. Тополиный пух очень горючий и его моментальное горение не поддаётся контролю, - сообщил заместитель главного государственного инспектора Иркутска по пожарному надзору Александр Макаров.
Государственные инспекторы отдела надзорной деятельности сообщили о создавшейся угрозе администрации Иркутска с просьбой провести мероприятия по чистке территории города – обочин дорог и дворов – от скапливающегося тополиного пуха, а также по смачиванию пуха на деревьях с помощью поливомоечных машин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Случаи возгорания тополиного пуха участились в Иркутской области
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