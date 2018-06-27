За сутки в Бурятии возникли 2 лесных пожара

Один оперативно потушили в тот же день



За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 2 новых очага возгорания в Джидинском и Северо-Байкальском районах.



- Предположительная причина возникновения – прошедшие грозы, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.



Первый пожар был оперативно ликвидирован в течение нескольких часов на площади 2 гектара. Второй продолжает действовать на площади 1 гектар. Из-за сложного рельефа местности на тушение очага направлены 11 пожарных-парашютистов Забайкальской базы авиационной охраны лесов.



На всей территории Бурятии действует особый противопожарный режим. Запрещено пребывание граждан в лесах за исключением мест массового посещения. Запрещено разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ на землях всех категорий.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.

