Один оперативно потушили в тот же день
За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано 2 новых очага возгорания в Джидинском и Северо-Байкальском районах.
- Предположительная причина возникновения – прошедшие грозы, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
Первый пожар был оперативно ликвидирован в течение нескольких часов на площади 2 гектара. Второй продолжает действовать на площади 1 гектар. Из-за сложного рельефа местности на тушение очага направлены 11 пожарных-парашютистов Забайкальской базы авиационной охраны лесов.
На всей территории Бурятии действует особый противопожарный режим. Запрещено пребывание граждан в лесах за исключением мест массового посещения. Запрещено разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ на землях всех категорий.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.
За сутки в Бурятии возникли 2 лесных пожара
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