Уголовное дело на виновного прекращено
43-летний работник АО «Санаторий Кука» вывез золу из котельной в лес вблизи села Курорт Кука Читинского района. Ветер раздул продукты горения и произошёл пожар на площади 8 га. Сгорели деревья на общею сумму свыше 37 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело.
- Подсудимый в полном объёме признал вину в совершении преступления, ко времени рассмотрения уголовного дела возместил причинённый ущерб, оплатив приведённую сумму согласно предъявленного прокурором иска. Помимо этого, акционерное общество провело очистку лесного участка от вывезенных на него золошлаковых отходов, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Уголовное дело было прекращено в связи с деятельным раскаянием.
Из-за высыпанной золы с котельной под Читой сгорел лес
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