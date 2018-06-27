Пропавшего в Иркутской области подростка нашли в лесу

Парня разыскали в болотистой местности



Накануне, 26 июня, в Иркутской области нашли пропавшего четыре дня назад 14-летнего подростка. Он ушёл вечером из дома в Тулунском районе и пропал.



Поиски вели сотрудники полиции, МЧС, а также волонтёры. Вечером парень был найден живым в лесу.



«Около 21.00 пожарные и волонтёры нашли пропавшего 14-летнего подростка в болотистой местности Тулунского района», - сообщается в Instagram-канале Svodka38.

