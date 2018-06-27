Парня разыскали в болотистой местности
Накануне, 26 июня, в Иркутской области нашли пропавшего четыре дня назад 14-летнего подростка. Он ушёл вечером из дома в Тулунском районе и пропал.
Поиски вели сотрудники полиции, МЧС, а также волонтёры. Вечером парень был найден живым в лесу.
«Около 21.00 пожарные и волонтёры нашли пропавшего 14-летнего подростка в болотистой местности Тулунского района», - сообщается в Instagram-канале Svodka38.
Пропавшего в Иркутской области подростка нашли в лесу
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